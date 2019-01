Brexit - Britische Regierung will Abgeordneten Skiurlaub streichen

London (APA/dpa) - Die britische Regierung bereitet die Abgeordneten im Unterhaus wegen des anhaltenden Brexit-Streits auf einen Verzicht auf ihre Ferien im Februar vor. Derzeit gäbe es keine Pläne, den Termin für die Sitzungspause im Februar durch das Parlament absegnen zu lassen, teilte Andrea Leadsom am Donnerstag im Unterhaus mit. Leadsom ist als „Leader of the House“ für den Parlamentskalender zuständig.

Die Abgeordneten hatten sich am Dienstag mehrheitlich für heikle Nachverhandlungen am Brexit-Vertrag ausgesprochen und Hoffnungen auf eine baldige Ratifizierung des Abkommens einen Dämpfer versetzt. Die Gefahr eines Brexits ohne Abkommen ist damit gestiegen.

Großbritannien will bereits am 29. März aus der EU ausscheiden. Doch viele notwendige Gesetze sind noch nicht verabschiedet. Die renommierte Denkfabrik Institute for Government warnte am Donnerstag, die Zeit für eine ordentliche Vorbereitung auf ein No-Deal-Szenario sei viel zu kurz.