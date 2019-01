Bundesagentur für Arbeit hat keine Sorgen wegen Brexit

Nürnberg (APA/AFP) - Die deutsche Bundesagentur für Arbeit (BA) sieht durch den Brexit keine Probleme für den deutschen Arbeitsmarkt. „Wir gehen von keinen nachhaltigen Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt aus“, sagte BA-Chef Detlef Scheele am Donnerstag bei der Vorlage des neuen Arbeitsmarktberichts.

Es seien zwar Branchen wie die Luftfahrtindustrie, Verkehr und Logistik vom Brexit betroffen. Dies werde sich aber nicht nachhaltig bei der Arbeitslosenzahl in Deutschland bemerkbar machen.

Wie Scheele sagte, bereitete sich eine Task Force auf den Brexit und mögliche Folgen für Beschäftigte vor. So könnten Deutsche, die in Großbritannien arbeiten, im Fall eines Bedarfs von Transferleistungen weiter aus Deutschland versorgt werden. Außerdem sollten Briten, die in Deutschland arbeiten, ebenfalls an den Transferleistungen beteiligt werden. Hier seien die deutschen Behörden „auf einem ganz vernünftigen Weg“.

Wie Scheele sagte, wollen die deutschen Arbeitsagenturen Briten weiterhin am liebsten so behandeln, als wären sie EU-Inländer. Er erwarte nach dem in zwei Monaten bevorstehenden Brexit, dass es eine Rechtsverordnung gebe, die für drei Monate bis zum 30. Juni gelte. Dadurch könne für den Übergang die Gleichstellung gewährleistet werden. In dieser Zeit müssten sich allerdings Menschen mit britischer Staatsangehörigkeit um einen Aufenthaltstitel bemühen. Sie müssten zur Ausländerbehörde gehen, damit sie dann am 1. Juli noch legal in Deutschland sind.