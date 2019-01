Wiener Brüderpaar betrieb schwunghaften Suchtgifthandel: Verurteilt

Wien (APA) - Ein Wiener Brüderpaar ist am Donnerstag am Landesgericht zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden, nachdem die beiden in einem arbeitsteiligen Verfahren über Jahre hinweg einen schwunghaften Suchtgifthandel betrieben hatten. Der Ältere - ein 45 Jahre alter Nachhilfelehrer für Mathematik - baute das Cannabis an, sein um zwei Jahre jüngerer Bruder verkaufte es.

Der 43-Jährige wurde am 3. Oktober 2018 an der U-Bahn-Station Kettenbrückengasse - einem bekannten Drogen-Umschlagplatz - von Polizeibeamten bei der Weitergabe von 30 Gramm Marihuana beobachtet. Ein Bürger, dem der Mann wiederholt als Drogen-Verkäufer aufgefallen war, hatte die Polizei auf den Dealer aufmerksam gemacht. Der Verdächtige wurde festgenommen, und der zuständige Kriminalist staunte im Anschluss bei der Beschuldigteneinvernahme nicht schlecht, als ihm der Mann von sich aus erzählte, er habe in den vergangenen Jahren für seinen älteren Bruder, gegen den zu diesem Zeitpunkt nicht der geringste Tatverdacht vorlag, 110 Kilogramm Haschisch verkauft.

Für den Nachhilfe-Lehrer und in weiterer Folge auch für einen ehemaligen Schüler des 45-Jährigen klickten darauf hin ebenfalls die Handschellen. Der Ex-Schüler hatte dem 45-Jährigen die Belüftungstechnik und die Beleuchtung in dessen Plantage in einer Lagerhalle in Floridsdorf installiert und die Anlage gewartet. „Damit er nicht abbrennt, weil er handwerklich nicht besonders geschickt ist“, wie der 37-Jährige nun als Mitangeklagter einem Schöffensenat (Vorsitz: Harald Kaml) verriet. Außerdem betrieb der 37-Jährige in Klosterneuburg selbst eine Indoor-Plantage. Die Ernte von insgesamt acht Kilogramm überließ er seinem früheren Nachhilfe-Lehrer, wobei den Weiterverkauf wieder dessen jüngerer Bruder übernahm.

Der ältere Bruder fasste am Ende dreieinhalb Jahre unbedingt, der jüngere drei Jahre unbedingt aus. Der 37-jährige Mitangeklagte bekam zwei Jahre, davon acht Monate unbedingt. Die Urteile sind bereits rechtskräftig. Abgeurteilt wurden wesentlich geringere als die ursprünglich inkriminierten Mengen. Der Senat ging davon aus, dass der 45-Jährige seit 2013 35 Kilogramm Haschisch hergestellt und sein Bruder Abnehmer für rund 29 Kilogramm gefunden hatte.