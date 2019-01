Katalonien - Prozessbeginn spaltet Separatistenlager

Barcelona/Madrid (APA) - Unter größten Sicherheitsvorkehrungen sollen am Freitag die zwölf angeklagten katalanischen Separatistenführer zum Gerichtsprozess nach Madrid gebracht werden. Die paramilitärische Guardia Civil, die für die Überführung der Separatisten verantwortlich ist, rechnet mit Protesten und eventuell sogar Straßenblockaden durch die separatistische Bürgerbewegung „Komitee zur Verteidigung der Republik“.

Neben Tausenden von katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern wird sich am Freitag auch Kataloniens separatistischer Ministerpräsident Quim Torra in der Haftanstalt Brians 2 in Sant Esteve de Sesrovires einfinden, um die Separatistenführer, die seit über einem Jahr in Katalonien in Untersuchungshaft sitzen, zu „verabschieden“. Unter ihnen befinden sich neben den ehemaligen Präsidenten der separatistischen Bürgerbewegungen ANC und Omnium Cultural auch Kataloniens ehemalige Parlamentspräsidentin Carme Forcadell sowie zahlreiche Mitglieder der ehemaligen Regionalregierung von Carles Puigdemont.

Zahlreichen Politikern wie Kataloniens Ex-Vizeregierungschef Oriol Junqueras, aber auch Innenminister Joaquim Forn oder Außenminister Raül Romeva drohen wegen der Vorbereitung und Durchführung des illegalen Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober 2017 sowie der anschließenden Ausrufung der Katalanischen Republik Haftstrafen von bis zu 25 Jahren. Die spanische Staatsanwaltschaft klagt die Separatistenführer unter anderem wegen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder an. Der Prozess vor dem Obersten Gerichtshof in Madrid soll bereits kommende Woche beginnen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Das Bild, das am Freitag bei der Verabschiedung und den Solidaritätsbekundungen vor der Haftanstalt Brians 2 entstehen dürfte, täuscht allerdings über die aktuelle Situation im katalanischen Separatistenlager. Mit dem näher rückenden Gerichtstermin nehmen die Spannungen innerhalb der verschiedenen Lager sogar zu.

Vor allem zwischen Kataloniens ehemaligen Regierungschef Carles Puigdemont und seinem Stellvertreter, Kataloniens Ex-Wirtschaftsminister Oriol Junqueras. Am Mittwoch erklärte er in einem Interview mit der französischen Zeitung „Le Figaro“, er sah es als seine „ethische Pflicht und politische Verantwortung an, in Katalonien zu bleiben und nicht zu fliehen“. Das war eine klare Kritik an Puigdemont, der sich ohne ein Wort zu Junqueras in einer Nacht-und Nebelaktion am 29. Oktober 2017 nach Belgien absetzte, um selber vor der spanischen Justiz zu fliehen.

Puigdemont ließ die Kritik nicht auf sich sitzen: „Wir alle wussten, wo wir waren und was wir gemacht haben“. Er werde aber erst nach dem Prozess reden, so der heuer im belgischen Waterloo lebende Puigdemont, von wo aus er eine Art symbolische Parallelregierung führt.

Der verbale Schlagabtausch und die gegenseitigen Vorwürfe zwischen den beiden ehemaligen Separatistenführern zeigen stellvertretend, wie tief derzeit die Gräben zwischen Junqueras separatistischen Linksrepublikanern (ERC) und Puigdemonts separatistischer Wahl-Allianz Junts per Catalunya (JxCAT) sind.

„Gerade im Vorfeld des Gerichtsprozesses und der im Mai anstehenden Gemeinde- und Europawahlen verschärft sich der Macht- und Richtungsstreit zwischen den beiden ideologisch sehr unterschiedlichen Separatistenparteien“, erklärt der katalanische Politologe Oriol Bartomeus im Gespräch mit der APA. Obwohl auch einige ERC-Politiker wie Junqueras Nachfolgerin Marta Rovira sich ins Ausland abgesetzt hätten, um nicht verhaftet zu werden, scheinen sich die Linksrepublikaner von Puigdemont ausgespielt zu füllen, meint Bartomeus.

Tatsächlich konnte Puigdemont durch seine Flucht nach Belgien das „internationale Gesicht“ des Katalonien-Konflikts bleiben. Mit seiner neu gegründeten Crida-Bewegung will er sogar erneut für das Amt des Regierungschef kandidieren, was gewisse Verstimmung bei den Linksrepublikanern bewirkt, dessen ehemaligen Parteiführer im Gefängnis sitzen und kaum politischen Spielraum besitzen.

So gaben Junqueras Linksrepublikaner bereits auch Puigdemonts transversaler Crida-Bewegung eine klare Absage. Man werde alleine bei den Wahlen antreten. Auch die separatistischen Linkspopulisten der CUP-Partei wollen sich nicht in Puigdemonts parteiübergreifende Crida-Bewegung einordnen. Und sogar in Puigdemonts eigener PDeCAT-Partei macht sich Widerstand breit. Puigdemonts Vorgänger Artur Mas und PDeCAT-Präsident David Bonvehi befürchten, die Crida könnte zur politischen Auflösung ihrer eigenen Partei führen.