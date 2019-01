Secession goes Cineplexx: Drei Künstler und viele kunstvolle Videos

Wien (APA) - Videos in jedem Raum - für die drei heute Abend eröffnenden Ausstellungen wird die Secession zum Cineplexx, schmunzelte der Präsident der Künstlervereinigung, Herwig Kempinger, bei der Presseführung. Die Programmierung setzt freilich nicht auf Blockbuster. Der Ire Gerard Byrne, die Schwedin Klara Lidén und die Österreicherin Heidrun Holzfeind bieten kunstvolle Auseinandersetzung mit dem Medium.

Den Hauptraum und zwei angrenzende Räume bespielt Gerard Byrne unter dem Titel „Upon all the living and the dead“. Im Zentrum steht seine jüngste Arbeit, „A Visibility Matrix“ (2018), die er gemeinsam mit dem schwedischen Künstler Sven Anderson konzipiert hat. Eine Kombination aus Kabelsalat und Screen-Wald empfängt die Besucher. 70 Künstler, Wissenschafter und Filmer haben Material beigesteuert, das von einem Computerprogramm nach bestimmten Parametern ständig neu zusammengestellt wird. Es geht um „Strategien, die in Kunst- und Technologieprojekten der 1960er bis 1980er-Jahre am Werk waren und in Vergessenheit geraten sind“.

Inhaltlich und technisch einfacher gestrickt sind die in den Nebenräumen aufgebauten Installationen Byrnes. „Film Inside an Image“ wurde im seit 2017 geschlossenen, privaten Biologiska Museet in Stockholm gedreht, einem riesigen, nur mit Tageslicht beleuchteten 360-Grad-Diorama über Fauna und Flora Nordskandinaviens. Zu sehen ist eine lange, ruhige Kamerafahrt durch eine erstarrte Wildnis voller ausgestopfter Tiere. „Alles dort ist tot, das einzige, was sich bewegt, ist meine Kamera“, erklärte der Künstler. „In Our Time“ schließlich zeigt ein amerikanisches Radiostudio aus den 1970ern oder 1980ern und legt in einer komplexen Mehrkanal-Audioarbeit „On-Air“ und „Off-Air“-Tonspuren darüber, während ein aufgebautes Setting mit Klavier, ein Mikrofonständer und eine Stehlampe eine weitere Dimension hinzufügt.

Im Untergeschoß zeigt die 1979 in Stockholm geborene und in Berlin lebende Künstlerin Klara Lidén vier Videos von neuen performativen Aktionen. So spaziert sie durch New Yorks Financial District, um alle paar Meter hinzufallen und sofort wieder aufzustehen („Auf jeden Fall“, nennt sie ihre Ausstellung), klettert in einer Küche aus dem Kühlschrank oder trägt ein mit weißer Plane bespanntes Element eines Bauzauns durch die Wiener Innenstadt - „ein Spiel mit Sichtbarkeit“, wie Kuratorin Jeanette Pacher ausführte. Dass die Künstlerin nicht nur auf minimalistische Ästhetik, sondern auch auf billige, alltägliche Materialien setzt, sieht man auch an der Beleuchtung: Von den Decken hängen halbtransparente Plastikkanister unterschiedlicher Größe, die als Leuchtobjekte fungieren.

Im Obergeschoß zeigt die im schwedischen Umea lebende Lienzerin Heidrun Holzfeind unter dem Titel „the time is now“ eine in Japan gedrehte, zwei Arbeiten umfassende Videoinstallation über das schamanische Improvisationsduo IRO (Toshio und Shizuko Orimo). Auch hier fasziniert die Vielschichtigkeit: Nicht nur haben sich die beiden japanischen Experimentalmusiker von der Punk-Bewegung über Free Jazz hin zu animistischer Weltanschauung samt dazugehöriger Rituale entwickelt, sondern kontrastiert auch der von Holzfeind gewählte Schauplatz eines von Takamasa Yosizaka 1965 im brutalistischen Stil als verkehrte Beton-Pyramide errichteten Seminarhauses in der Nähe von Tokio mit der umgebenden zauberhaften Natur. Zur Ausstellung erscheint eine Schallplatte mit Musik von IRO und einem Textbooklet.

(S E R V I C E - Ausstellungen „Gerard Byrne: Upon all the living and the dead“, „Klara Lidén: Auf jeden Fall“, „Heidrun Holzfeind: the time is now“, Secession, Eröffnung heute um 19 Uhr; 1. Februar - 31. März, Dienstag-Sonntag 10- 18 Uhr, www.secession.at)

(B I L D A V I S O – Pressebilder stehen unter https://www.secession.at/presstype/aktuell/ zum Download bereit.)