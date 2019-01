Fußball: Admira muss in kommenden Wochen auf Zwierschitz verzichten

Maria Enzersdorf (APA) - Bundesliga-Schlusslicht Admira muss in den kommenden Wochen auf Stephan Zwierschitz verzichten. Wie der Fußball-Club am Donnerstag bekannt gab, zog sich der Abwehrspieler im Testspiel gegen Lafnitz einen Bruch des vierten Mittelhandknochens zu. Zwierschitz muss demnach operiert werden. Die Bundesliga startet in drei Wochen in die Frühjahrssaison.