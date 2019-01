Wiener Börse (Nachmittag) - ATX dreht moderat ins Minus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit knapp behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.997,85 Punkten errechnet, das ist ein kleines Minus von 2,53 Punkten bzw. 0,08 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,31 Prozent, FTSE/London+0,53 Prozent und CAC-40/Paris +0,09 Prozent.

Belastet von einer etwas eingetrübten Stimmung an den europäischen Leitbörsen tauchte auch der ATX in den Minusbereich ein. Die weitere Richtung am Handelstag könnte nun die Tendenz an der Wall Street vorgeben.

Europaweit stehen vor allem die Bankenwerte unter Verkaufsdruck und die heimischen Branchenvertreter schlossen sich der negativen Entwicklung des Sektors an. Die Papiere der Raiffeisen Bank International kamen um 2,4 Prozent zurück. Die Bawag-Titel verbilligten sich um 1,9 Prozent und die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus von 0,8 Prozent verbuchen.

Nach der Vorlage von Geschäftsergebnissen konnten die AT&S-Anteilsscheine um zwei Prozent an Kurswert zulegen. Der steirische Leiterplattenhersteller hat in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 mehr umgesetzt und auch deutlich mehr verdient.

Unter den Schwergewichten stärkten sich voestalpine um 1,6 Prozent. Die OMV-Papiere gewannen 1,5 Prozent. Das obere Ende der Kursliste eroberte die Palfinger-Aktie mit einem Zuwachs von 2,7 Prozent. s Immo bauten am letzten Platz hingegen ein Minus 3,8 Prozent.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.30 Uhr bei 3.026,60 Punkten, das Tagestief lag um etwa 11.30 Uhr bei 2.996,92 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 1.518,61 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 18 Titel mit höheren Kursen, 13 mit tieferen und fünf unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.477.039 (Vortag: 1.230.445) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 39,825 (33,58) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 240.564 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 7,36 Mio. Euro entspricht.

