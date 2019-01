Kneissl will freiwillige Rückkehr von Syrien-Flüchtlingen erleichtern

Bukarest (APA) - Bei der Abschiebung straffälliger Asylberechtigter sieht Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) begrenzten Spielraum. Kneissl verwies am Donnerstag vor Beratungen der EU-Außenminister in Bukarest zu Syrien auf die EU-Statusrichtlinie bei der Aberkennung von Aufenthaltstitel. Nach ihrem Verständnis sei es letztendlich eine nationale Entscheidung, was als schweres Verbrechen definiert werde.

Sie habe sich über dieses Thema am gestrigen Mittwoch mit Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) unterhalten, so Kneissl. „Wenn es um die Rückkehr von Flüchtlingen geht, dann immer auf dem Attribut der Freiwilligkeit“, so die Außenministerin. Die Aberkennung straffälliger Asylbewerber und Asylberechtigter sei ein anderes Thema. Laut der EU-Statusrichtlinie ist die Abschiebung von Asylberechtigten nur bei schweren Straftaten möglich.

Kneissl erklärte weiters, sie plane ein größeres Minenräumungsprogramm in Syrien, das demnächst starten soll. Wenn Syrer unter dem Titel der Freiwilligkeit in ihre ursprünglichen Dörfer und Heimatregionen zurückkehren wollten, sollte ihnen dazu die Möglichkeit gegeben werden. Sie habe vor allem die Nachbarländer Libanon und Jordanien im Auge, da diese sehr stark unter der Flüchtlingskrise aus Syrien leiden würden, erklärte Kneissl.

Mit Afghanistan habe die EU ein großes Rückführungsabkommen, in Syrien sehe die Lage anders aus, weil es den Kontakt zur Regierung nicht gebe. „Aber wir müssen vielleicht auf konsularischer Ebene andere Zugänge finden“, sagte Kneissl.