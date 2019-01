Wien (APA) - Die SPÖ schloss sich der Kritik an der FPÖ-Abgeordneter Dagmar Belakowitsch an. „Für die Regierungspartei FPÖ sind Gesetze anscheinend nur Hindernisse, die es auszuschalten gilt“, so Vize-Klubobmann Jörg Leichtfried in einer Aussendung. Belakowitsch habe sich als Parlamentarierin disqualifiziert, die FPÖ sei in der Regierung untragbar. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) könne nicht länger wegschauen.

~ WEB http://www.fpoe.at ~ APA365 2019-01-31/14:50