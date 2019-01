Sanierungsverfahren bei Pierre Lang könnte eingestellt werden

Wien (APA) - Das erst vergangene Woche eröffnete Sanierungsverfahren beim Wiener Schmuckhersteller Pierre Lang könnte laut APA-Informationen wieder eingestellt werden. Als Indiz dafür nannten mit der Sache vertraute Personen den heute eingereichten Antrag auf ein Konkursverfahren der übergeordneten Pierre Lang Beteiligungsholding GmbH.

Diese Beteiligungsholding GmbH ist die Muttergesellschaft der Hans Andersen Ges.m.b.H., die wiederum die Mutter der Pierre Lang Europe Handelsgesellschaft ist.

Die Holding wurde erst im vergangenen Jahr im Zuge einer Umstrukturierung der Unternehmensgruppe gegründet und hat für ihre Töchter vor allem Buchhaltungs-, Controlling- und Managementaufgaben übernommen, schreibt der AKV in einer Aussendung. Da die Töchter aber bereits insolvent sind und nicht mehr für die Dienste der Mutter zahlen konnten, wurde nun Konkurs beantragt. Eine Fortführung der Beteiligungsholding ist nicht geplant, geht aus Aussendungen des AKV sowie des KSV1870 hervor. Das Unternehmen soll geschlossen und liquidiert werden.

Darüber hinaus liegen der APA Informationen über bereits erfolgte Teilbereichsschließungen bei der Pierre Lang Europe in den Bereichen Marketing und Controlling vor, also in wesentlichen Geschäftsbereichen des Unternehmens. Sollte sich nun kein Investor finden, der bereit ist, die Gruppe zu sanieren, ist laut Insider-Informationen die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die beiden Töchter ihre Sanierungspläne zurückziehen werden. In weiterer Konsequenz müssten dann Anträge auf ein Konkursverfahren gestellt und ein Liquidationsverfahren eingeleitet werden.

Von dem Konkursverfahren der Pierre Lang Beteiligungsholding GmbH sind laut AKV-Angaben zwei Gläubiger und 12 Dienstnehmer betroffen. Die Forderungen belaufen sich auf insgesamt 18.191,60 Euro.