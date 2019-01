Asyl: Amnesty startet Projekt zu Menschenrechtsthemen

Wien (APA) - Die NGO Amnesty International Österreich startet ein Pilotprojekt zum Thema Menschenrechte. „Die Diskussion rund um Aussagen von Innenminister Herbert Kickl zeigt: Menschenrechte sind aktueller und wichtiger denn je, auch in Österreich“, schrieb die Organisation am Donnerstag in einer Aussendung. Daher plant sie, die Diskussion darüber mittels eines österreichweiten Projektes zu fördern.

„Menschenrechte sind die Spielregeln dafür, wie wir in Würde und gegenseitigem Respekt leben können - unabhängig von Region, politischer Ideologie, Herkunft, Alter oder Geschlecht. Das gilt im internationalen Kontext genauso wie im täglichen Miteinander hier in Österreich“, sagt Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, in einer Aussendung.

Daher lade die NGO alle ein, „über Menschenrechte in ihrem persönlichen Umfeld zu diskutieren und gemeinsam ein respektvolles Miteinander zu gestalten“, so Schlack. Ein Pilotprojekt dazu wird im April 2019 gestartet. Sogenannte „Regional Buddies“ werden in ganz Österreich unterwegs sein. Diese Ehrenamtlichen sollen „Menschen in Österreich in ihrer Lebenswelt“ besuchen den Dialog über Menschenrechte untereinander fördern.

Zur Realisierung des Projektes sucht Amnesty noch nach interessierten Freiwilligen, die „Regional Buddies“ werden wollen. Diese haben die Aufgabe, Gespräche zu moderieren und andere bei der Diskussion zu unterstützen. Weitere Informationen sind im Internet unter www.amnesty.at/regionalbuddies abrufbar.