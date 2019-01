Susanne Moser wird Co-Intendantin an der Komischen Oper Berlin

Berlin (APA) - Nach der Staatsoper Berlin wird nun auch die Komische Oper Berlin generalsaniert. Für diese Zeit zwischen 2022 und 2027 übernehmen die bisherige Geschäftsführende Direktorin, die gebürtige Salzburgerin Susanne Moser, und der bisherige Operndirektor Philip Bröking von Intendant Barrie Kosky gemeinsam die Leitung des Hauses. Das wurde am Donnerstag in einer Pressekonferenz in Berlin bekannt gegeben.

In den vergangenen zwei Jahren habe man intensiv daran gearbeitet, eine künstlerische Überbrückung für die Sanierungsperiode zu finden, sagte der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Schließlich sei man nach der Devise vorgegangen: „Never change a winning team“. Der bisherige Intendant und Chefregisseur Barrie Kosky trete zwar nach der Saison 2021/22 als Leiter ab, bleibe der Komischen Oper allerdings in der Sanierungsphase als Hausregisseur erhalten und habe sich zu zehn Inszenierungen in dieser Zeit verpflichtet.

„Das ist keine Kompromisslösung, das ist die beste Lösung“, sagte der Deutsch-Australier Kosky, der früher Co-Leiter des Wiener Schauspielhauses war und die Komische Oper seit 2012/13 leitet. „Alles über zehn Jahre wird problematisch“, sagte er. Für ihn bedeute Chefregisseur Hierarchie, Hausregisseur aber Kollektiv. Deshalb sei für ihn die Verpflichtung mit zehn Inszenierungen weiterzumachen „wunderbar“, das Haus wäre für ihn „wie Sauerstoff“.

Sie habe unter der Bedingung zugesagt, dass Barrie Kosky weiterhin die künstlerische Handschrift der Komischen Oper behalte, sagte Sabine Moser gegenüber der APA. Sie fühle sich keineswegs durch die zusätzlichen Aufgaben belastet: „Ich freue mich sehr, dass ich bleiben kann.“ In der Zeit seit 2005, in der sie an der Komischen Oper arbeite, sei ihr nie langweilig geworden, hätten sich immer wieder neue Herausforderungen aufgetan. Sie sehe sich mit ihrem Kollegen „nicht als Künstlerintendanten, sondern als Intendanten, die die Kunst ermöglichen“. Zur Zeit nach der Sanierung sagte Kosky: „Nach Homoky und mir sollte der Intendant ein Künstler sein.“

Der Umbau der Komischen Oper, 1947 vom österreichischen Regisseur Walter Felsenstein im Ostteil der Stadt gegründet, wird aus heutiger Sicht 225 Millionen Euro kosten, sagte Kultursenator Lederer. Er und Kosky betonten, dass nicht wieder solche Verzögerungen und Probleme passieren dürften wie bei der Sanierung der Staatsoper Berlin. Während der fünfjährigen Umbauzeit werde die Komische Oper „im Exil“ spielen, so Kosky. Die Verwaltung und die Probebühne würden ins Schillertheater ziehen. Dieses werde einer von etwa zehn Spielorten sein, doch die genauen Pläne dafür seien noch nicht fertig. „Die Komische Oper geht ins Exil, es wird weniger gespielt werden, und es wird anders gespielt werden“, sagte Barrie Kosky. „Lasst uns die fünf Jahre nicht nur als Herausforderung sehen, sondern als fünfjähriges Festival.“

Zu seiner persönlichen Zukunft äußerte sich weniger als zu einer in der Vergangenheit getroffenen Entscheidung: 2017 habe er ein Angebot erhalten, die Bayerische Staatsoper zu übernehmen, sagte Kosky bei der Pressekonferenz. Er habe es als große Ehre empfunden, für „eines der drei großen Opernhäuser der Welt“ angefragt zu werden, nach zwei Monaten sei ihm aber klar gewesen: „Barrie, it ?s not for you.“ München sei zwar eine schöne Stadt für Besuche, er sei aber „jetzt Berliner“. Nachfolger von Nikolaus Bachler als Intendant der Bayerischen Staatsoper ab 2021/22 wird nun Serge Dorny.