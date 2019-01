US-Rentenmarkt zur Eröffnung weiter im Aufwind

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag weiter zugelegt. Im Gegenzug gingen die Renditen weiter zurück. Am Markt wurde auf den Kurswechsel der amerikanischen Notenbank Fed vom Mittwoch verwiesen. Diese signalisierte vorerst keine weiteren Zinsanhebungen und hat die Finanzmärkte damit auf eine Zinspause, möglicherweise sogar auf das Ende ihres Straffungskurses vorbereitet. Außerdem zeigt sie sich offen, den Abbau ihrer durch Krisenmaßnahmen aufgeblähten Bilanz zu verlangsamen oder gar zu stoppen.

Die Finanzmärkte wurden von der Deutlichkeit des Kursschwenks ebenso überrascht wie viele Experten. Neue Konjunkturdaten bewegten die Kurse dagegen weniger. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Indikator für die kurzfristige Lage am Arbeitsmarkt, waren in der vergangenen Woche zwar deutlich gestiegen. Fachleute führten dies aber vor allem auf den mittlerweile ausgesetzten Verwaltungsstillstand auf Bundesebene zurück, weil dadurch auch private Unternehmen als Vertragspartner der öffentlichen Hand betroffen sein können.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,49 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 2/32 auf 100 4/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,47 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 5/32 Punkte auf 103 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,66 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 9/32 Punkte auf 107 Punkte. Sie rentierten mit 3,02 Prozent.