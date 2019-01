Fall Khashoggi - UN-Berichterstatterin traf Verlobte des Opfers

Istanbul (APA/dpa) - Während ihrer Ermittlungen zum Fall des ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat sich die UN-Berichterstatterin Agnes Callamard in Istanbul mit der Verlobten des Opfers getroffen. Das Gespräch zwischen Callamard und Hatice Cengiz habe in einem Hotel im Stadtviertel Sisli stattgefunden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag.

Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Sonderberichterstatterin für außergerichtliche, standrechtliche und willkürliche Hinrichtungen ist nach Angaben ihres Büros noch bis zum 3. Februar für eine selbst initiierte Untersuchung in Istanbul.

Während ihrer Zeit in Istanbul werde Callamard keine Interviews geben, sagte ein Sprecher. Türkische Medien verfolgen ihre Bewegungen aber aufmerksam. Am Mittwoch habe sie sich mit NGO-Mitarbeitern und Vertretern des arabisch-türkischen Medienvereins getroffen, berichtete Anadolu weiter. Ein Mitglied dieser Vereinigung hatte zusammen mit Cengiz zuerst Alarm geschlagen, als Khashoggi nach dem Betreten des saudischen Konsulats am 2. Oktober nicht wieder aufgetaucht war. Im Konsulat war der Regierungskritiker von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialkommando ermordet worden.

Mit dem Istanbuler Generalstaatsanwalt und Außenminister Mevlüt Cavusoglu war Callamard bereits zuvor zusammengetroffen. Anadolu zufolge wird sie als nächstes in Ankara Vertreter der türkischen Regierung und des Geheimdienstes treffen. Zugang zum saudischen Konsulat hat sie offenbar bisher nicht bekommen.

~ WEB http://www.un.org/en/ ~ APA406 2019-01-31/15:28