Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Extreme Kälte in den USA

Chicago - Im Westen von den USA ist es gerade extrem kalt. Dort hat es Temperaturen von fast minus 40 Grad. Bisher starben 8 Menschen wegen der Kälte. Der Wetterdienste warnte vor den lebensbedrohlichen Bedingungen. Am schlimmsten ist es in der US-Stadt Chicago. Dort wurden bereits sehr viele Wärmestuben für Menschen ohne Unterkunft geschaffen. Auch viele Flüge sind ausgefallen. In vielen Städten bleiben wegen der Kälte die Schulen und Universitäten geschlossen.

Erklärung: Wärmestube

Eine Wärmestube ist eine Not-Unterkunft im Winter für Menschen, die kein Zuhause haben. Dabei ist es egal, woher ein Mensch kommt oder welche Religion er hat. In Wärmestuben gibt es auch kostenlose Beratungen.

Hilfs-Schiff mit 47 Migranten durfte in Italien anlegen

Rom - Viele Migranten versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Das ist aber sehr gefährlich. Daher gibt es Hilfs-Organisationen, die die Migranten mit ihren Schiffen aufsammeln. Eines dieser Hilfs-Schiffe mit 47 Migranten an Bord musste jetzt fast 2 Wochen auf dem Meer bleiben. Das Schiff durfte an keinem europäischen Hafen anlegen, weil niemand die Migranten aufnehmen wollte. Jetzt gab es aber eine Lösung. Einige EU-Länder wollen gemeinsam die Migranten aufnehmen. Deshalb durfte das Schiff in einem Hafen in Italien anlegen.

Erklärung: Migrant

Wenn jemand aus einem Land in ein anderes Land zieht, nennt man das Migration. Menschen, die aus anderen Ländern einwandern, nennt man Migranten. Viele Menschen verlassen ihre Länder, damit es ihnen wo anders besser geht. Oft herrscht in ihren Herkunfts-Ländern Krieg.

In Wien und Salzburg sind 3 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben

Wien - Bei Verkehrsunfällen in Wien und Salzburg sind am Donnerstag 3 Menschen getötet worden. In Wien starb ein 9-jähriger Bub auf dem Weg in die Schule. Ein Lkw-Fahrer übersah den Buben, als dieser gerade über die Straße gehen wollte. Der Bub wurde nach Angaben der Polizei vom Lkw angefahren und schwer verletzt. Die Rettung brachte ihn ins Spital, dort starb der Bub aber an seinen Verletzungen. In Salzburg starben bei einem Unfall 2 Menschen. Eine Frau fuhr mit ihrem einjährigen Sohn im Auto. Sie krachte in ein anderes Auto. Die Frau in dem 2. Auto und der Bub starben.

Mann in Deutschland hatte Puma als Haustier

Offenburg - In einer deutschen Stadt hat ein Mann einen Puma in seiner Wohnung gehabt. Pumas gehören zu den großen Wildkatzen und damit zu den Raubtieren. Der Mann zog das Jungtier Namens Tikam wie ein Haustier auf. Die Vermieterin entdeckte das Tier und meldete es den zuständigen Behörden. Der junge Puma wurde dem Mann weggenommen und kommt bald in eine Station für Wildkatzen. Weil der junge Puma sein ganzes Leben nur mit Menschen verbrachte, kann man ihn nicht mehr an ein Leben in der freien Natur gewöhnen.

