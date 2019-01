Wiener Börse (Einheitswerte) - Mehrheitlich Kursgewinner

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Donnerstag vier Kursgewinnern ein -verlierer und drei unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank Stämme mit 1.688 Aktien (Einfachzählung).

Die größten Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren Ottakringer Stämme mit plus 3,64 Prozent auf 114,00 Euro (sieben Aktien), BKS Bank Stämme mit plus 0,60 Prozent auf 16,70 Euro (900 Aktien) und Oberbank Vorzüge mit plus 0,58 Prozent auf 86,00 Euro (700 Aktien).

Die Verlierer waren Fraunethal mit minus 2,42 Prozent auf 24,20 Euro (235 Aktien) und BKS Bank Vorzüge mit minus 0,00 Prozent auf 17,00 Euro (121 Aktien).

Im direct market plus zeigten am Nachmittag nur startup300 mit plus 0,58 Prozent auf 8,7 Euro (bei 795 gehandelten Stück) eine Kursveränderung.