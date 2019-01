Italiens Spielzeughersteller Giochi Preziosi plant Börsengang

Rom (APA) - Der italienische Spielzeughersteller Giochi Preziosi plant den Gang an die Börse. Das Unternehmen, das mit rund 800 Mio. Euro bewertet wird, will einen 40 bis 45-prozentigen Anteil an die Mailänder Börse bringen, berichtete die italienische Wirtschaftszeitung „Sole 24 Ore“ (Donnerstagsausgabe). Das Angebot dürfte ausschließlich institutionellen Fonds vorbehalten sein.

Der Börsengang soll im April erfolgen. Involviert sind der Berater Rothschild sowie ein Bankenkonsortium aus Banca Imi, Banca Akros, Barclays und Jefferies. Giochi Preziosi, der mit seiner Shopkette Toys Center in mehreren europäischen Ländern, darunter Frankreich, Spanien und Großbritannien präsent ist, hat das Jahr 2018 mit einem Umsatz von 500 Mio. Euro abgeschlossen. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag bei 63 Mio. Euro.

Giochi Preziosi hatte in den 90er-Jahren mit dem Exportgeschäft begonnen. Handelsvertretungen bestehen neben zahlreichen europäischen Ländern auch in den Vereinigten Staaten. Produziert wird hauptsächlich in China (Guangzhou und Shanghai), aber auch in Ungarn, Rumänien und Venetien.

Giochi Preziosi hatte bereits 2007 einen Versuch unternommen, an die Börse zu gehen, hatte jedoch auf das Projekt verzichtet. Daraufhin waren Private-Equity-Fonds als Aktionäre in das Unternehmen eingestiegen. Der Konzern wird vom Unternehmer Enrico Preziosi geführt, der unter anderem den Fußball-Erstligisten FC Genua besitzt.