Wieder Zehntausende in Belgien für mehr Klimaschutz auf der Straße

Brüssel (APA/dpa) - In Belgien haben am Donnerstag wieder Zehntausende Schüler für mehr Klimaschutz demonstriert. In Brüssel gingen nach Angaben der Polizei rund 12.500 Jugendliche auf die Straße, in der Stadt Lüttich waren es etwa 15.000, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete.

Wie in anderen europäischen Ländern demonstrieren in Belgien wöchentlich Schüler während der Unterrichtszeit für mehr Engagement gegen die globale Erwärmung. Vor einer Woche waren es allein in Brüssel 32.000 gewesen. Zu einer weiteren Klimaschutz-Demonstration am Sonntag kamen rund 70.000 Menschen zusammen.