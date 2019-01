Schwelbrand in Kärntner Hotel durch Selbstentzündung ausgelöst

Hermagor (APA) - Ein Schwelbrand in einer Hotelanlage im Kärntner Skigebiet Nassfeld (Bezirk Hermagor) am Mittwoch ist durch Selbstentzündung ausgelöst worden. Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, waren verunreinigte Putzlappen als Zündquelle ermittelt worden. Andere Brandursachen konnten ausgeschlossen werden.

Das Hotel war wegen des Brandes vorübergehend evakuiert worden, 260 Gäste und 100 Mitarbeiter wurden in einem benachbarten Gebäude versorgt. Drei Mitarbeiter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, sie konnten das Spital inzwischen aber wieder verlassen.