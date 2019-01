Kriseneltern - Bogner-Strauß verweist auf Evaluierung

Wien (APA) - Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) hat sich im Familienausschuss am Donnerstag offen für eine generelle Änderung beim Kinderbetreuungsgeld gezeigt: Im Zuge einer Evaluierung soll die „Dauerhaftigkeit der Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft von mindestens 91 Tagen als Voraussetzung für eine Anspruchsberechtigung“ auf ihre Treffsicherheit überprüft werden, kündigte sie an.

Entscheidend sei, dass sämtlichen Eltern die gleichen Ansprüche zukämen, so Bogner-Strauß laut Parlamentskorrespondenz.

Anlass ist die Debatte ums Kindergeld für Krisenpflegeeltern. Durch die nunmehr beschlossene Regelung würden Krisenpflegeeltern mit Adoptiv-, Pflege- und leiblichen Eltern gleichgestellt, betonte die Ministerin. Der Ausschuss hat am Donnerstag beschlossen, dass Krisenpflegepersonen rückwirkend mit 1. Juli 2018 wieder Anspruch auf Kindergeld haben, sofern sie das Krisenpflegekind mindestens 91 Tage durchgehend in einer Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft betreuen. In einer Ausschussfeststellung erklärten die Regierungsparteien, die Regelung in weiterer Folge noch zu evaluieren.

Neben der SPÖ übte vor allem auch die Liste Jetzt (früher Pilz) Kritik an der nun beschlossenen Regelung: „Krisenpflegeeltern sind in dieser schwierigen Zeit für die Krisenpflegekinder da, deshalb haben sie auch ab der ersten Sekunde Unterstützung verdient“, bekräftigte Familiensprecherin Daniela Holzinger.

Ebenfalls im Ausschuss beschlossen wurde eine Änderung beim „Papa-Monat“ („Familienzeitbonus“): Dieser wird künftig ausnahmsweise auch dann gewährt, wenn aufgrund des medizinisch erforderlichen Krankenhausaufenthaltes des Kindes - etwa bei „Frühchen“ - kein gemeinsamer Haushalt mit den Eltern vorliegt. Voraussetzung dafür ist, dass der Vater sowie die Mutter jeweils im Durchschnitt mindestens vier Stunden täglich das Kind persönlich pflegen und betreuen, was durch Bestätigungen des Krankenhauses beim Krankenversicherungsträger nachzuweisen ist.