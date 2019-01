Wien stellt Anmeldung 2 - KAV: Spätere Änderung nur in Ausnahmen

Wien (APA) - Nachträgliche Änderungen in Sachen Wunschklinik werden im neuen zentralen Geburtsanmeldesystem nur in Ausnahmen möglich sein. Das trifft etwa zu, wenn sich werdende Mütter doch für eine Hausgeburt oder hebammengeleitete Geburt entscheiden anstatt ihr Kind im Krankenhaus zur Welt zu bringen, präzisierte der Wiener Krankenanstaltenverbund getätigte Aussagen in einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Im Regelfall sei eine Änderung allerdings nicht vorgesehen, wenn für die Frau bereits ein fixer Platz in einem Spital reserviert worden ist. Denn das würde die Planbarkeit der Kapazitäten enorm erschweren, hieß es.