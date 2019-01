Masern - Genstamm-Spur österreichischer Fälle führt in die Ukraine

Graz/Zell am See (APA) - Die Spur der österreichischen Masernfälle führt in die Ukraine: Wie die steirische Landessanitätsdirektion am Donnerstag auf APA-Nachfrage angab, handelt es sich sowohl bei den steirischen als auch bei sieben salzburgerischen Fällen um einen Genstamm aus der Ukraine. Dieser könnte durch Touristen eingeschleppt worden sein.

Mit Stand Donnerstagnachmittag wurden in der Grünen Mark 13 bestätigte Fälle verzeichnet. Manche Verdachtsfälle haben sich nicht bestätigt, dafür seien zwei neue mögliche Masern-Erkrankungen dazugekommen. Diese würden erst abgeklärt, sagte Fachbereichsleiterin Marianne Wassermann-Neuhold.

Die Salzburger Landessanitätsdirektion berichtete von sechs Fällen innerhalb eines Familienverbandes im Unterpinzgau und einer Erkrankung im Tennengau. Zwischen diesen und den steirischen Fällen besteht ein Zusammenhang: Jener 15-Jährige, der am 11. Jänner in die Grazer Kinderklinik-Ambulanz gekommen war, hatte sich offenbar bei einem Ski-Urlaub im Raum Zell am See angesteckt.