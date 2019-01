Wiener Rentenmarkt im Späthandel fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Donnerstagnachmittag zugelegt. Aliquot dazu kam es bei den beobachteten Benchmarkanleihen der Republik Österreich zu überwiegend sinkenden Renditen.

Bei den Staatsanleihen der anderen Länder in Europa fielen die Renditen ebenfalls einheitlich moderat. Am Markt wurde als Grund die wesentlich vorsichtigere Haltung der US-Notenbank Fed genannt. Am Mittwochabend hatte die Federal Reserve einen Kurswechsel vorgenommen, indem sie nicht mehr wie bisher weitere Zinsanhebungen in Aussicht stellte.

An der Datenfront gab es am Vormittag Konjunkturzahlen aus Europa: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im vierten Quartal 2018 in der EU um 0,3 Prozent gestiegen. Das belegen aktuelle Eurostat-Daten. Die Eurozone verzeichnete in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres ein Plus von 0,2 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit hat in der EU im Dezember des Vorjahres mit 6,6 Prozent den tiefsten Stand seit 2000 gefestigt. Auch in der Eurozone gab es bei der Arbeitslosigkeit mit 7,9 Prozent keine Veränderung gegenüber November 2018.

Die vorübergehende Schließung von einigen Bundesbehörden (Shutdown) hat sich unterdessen in den USA am Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht. Die Zahl der Erstanträge sei um 53.000 auf 253.000 gestiegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Dies ist der höchste Wert seit Ende September 2017.

Um 16:30 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 165,57 um 39 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (165,18). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 165,44. Das Tageshoch lag bisher bei 165,63, das Tagestief bei 165,30, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 33 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 496.592 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,21 (zuletzt: 1,24) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,37 (0,40) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,21 (-0,19) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,46 (-0,46) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 46 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (18) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 15 Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 106,70 107,04 1,21 106,63 106,05 Bund 28/01 10 0,75 103,35 103,40 0,37 103,23 104,03 Bund 23/03 5 0,00 100,94 101,11 -0,21 101 100,98 Bund 20/01 2 3,90 106,29 106,46 -0,46 106,42 106,42 ~