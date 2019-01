Handelsstreit - Trump fordert von China Öffnung diverser Märkte

Washington (APA/Reuters) - US-Präsident Donald Trump macht eine Öffnung mehrerer chinesischer Märkte zur Bedingung für ein Handelsabkommen mit der Volksrepublik. Zum chinesischen Finanzmarkt erhielten US-Finanzdienstleiter bereits mehr Zugang, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. Dies müsse allerdings auch für die US-Industrie, die Landwirtschaft und andere Branchen geschehen.

„Ohne dies wäre ein Deal inakzeptabel“, so Trump. Der US-Präsident sollte sich im Laufe des Tages mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsident Liu He treffen, der sich in Washington aufhält. Der US-Präsident hatte zuvor von Fortschritten bei den Verhandlungen über den seit Monaten anhaltenden Handelsstreit gesprochen.