Millionen für Präsidenten, Flugzeuge voll Dollar, bestialische Morde

New York/Culiacán (AFP) - Der US-Prozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquin „El Chapo“ Guzman nähert sich nach drei Monaten dem Ende. Möglicherweise schon an diesem Freitag werden sich die Geschworenen in New York zu ihren Beratungen über das Urteil gegen den langjährigen Boss des mächtigen und blutrünstigen Sinaloa-Kartells zurückziehen.

54 Zeugen sagten in dem Mammutverfahren aus, von denen die meisten in US-Gefängnissen einsitzen. Unter ihnen waren frühere Partner und Mitarbeiter sowie eine Ex-Geliebte des 61-jährigen Angeklagten. Viele Zeugenaussagen waren spektakulär und dramatisch.

DAS KARTELL UND DER PRÄSIDENT: Die Drogenlieferungen des Kartells in die USA wurden laut vielfachen Zeugenaussagen mit dem Wissen zahlloser mexikanischer Polizisten, Militärs und Regierungsmitarbeiter abgewickelt. Dafür sollen teilweise enorme Bestechungsgelder geflossen sein - bis hin an die Staatsspitze.

Der frühere mexikanische Präsident Enrique Pena Nieto soll vom Sinaloa-Kartell rund hundert Millionen Dollar (87,50 Mio. Euro) erhalten haben, dies sagte der kolumbianische Drogenhändler Alex Cifuentes aus. Der frühere Büroleiter Pena Nietos wies die Anschuldigung zurück.

DIE KOMPLIZEN IN CHICAGO: Die Zwillingsbrüder Pedro und Margarito Flores leiteten die Filiale des Kartells in der drittgrößten US-Stadt. Sie verteilten die aus Mexiko angelieferten Drogen in den Vereinigten Staaten, wie Pedro Flores aussagte. In den Jahren 2005 bis 2008 hätten sie von Guzman und dem Ko-Leiter des Kartells, Ismael „El Mayo“ Zambada, 38 Tonnen Kokain und 200 Kilo Heroin erhalten. Nachdem sie sich der Polizei gestellt hatten, zeichneten die Brüder heimlich dutzende Telefonate mit Guzman auf.

FLUGZEUGE VOLLER DOLLAR: Bei Guzman sollen an manchen Tagen bis zu drei mit Bargeld beladene Flugzeuge aus den USA eingetroffen seien. Das sagte dessen früherer Pilot und Geschäftsführer Miguel Angel Martinez - Beiname: „El Gordo“ (Der Dicke) - aus. Jedes Flugzeug habe acht bis zehn Millionen Dollar transportiert.

FOLTER UND MORD: „El Chapo“ soll die bestialischen Gewaltverbrechen des Kartells nicht immer seinen Schergen überlassen haben. Isaias Valdez Rios, ein früherer Leibwächter des Drogenbosses, sagte aus, er habe gesehen, wie „El Chapo“ persönlich drei rivalisierende Drogenhändler gefoltert und exekutiert habe. Einen von ihnen habe er lebendig verbrannt.

Andere Zeugen waren nach ihren Schilderungen dabei, als Guzman die Entführung oder Ermordung von Rivalen angeordnet habe - oder auch von Polizisten, die sich geweigert hätten, Bestechungsgelder anzunehmen. Die Leibgarde des Kartellbosses bestand Zeugenaussagen zufolge aus etwa hundert Mann, die neben Pistolen und Schnellfeuerwaffen auch mit Panzerfäusten, Granaten und Raketenwerfern ausgerüstet waren.

DER TOTE JOURNALIST: Javier Valdez war einer der bekanntesten mexikanischen Journalisten, die zum Drogenkrieg recherchierten. Er wurde im Mai 2017 im Alter von 50 Jahren erschossen. Damaso Lopez Nunez, ein früherer hochrangiger Mitarbeiter Guzmans, sagte aus, dass Valdez von den Söhnen Guzmans getötet worden sei - weil er trotz der Drohungen des Kartells ein brisantes Interview veröffentlichen wollte.

DIE EX-GELIEBTE: Lucero Guadalupe Sanchez Lopez war nach eigener Schilderung 21 Jahre alt, als sie „El Chapo“ kennenlernte. Er habe eine Affäre mit ihr begonnen, als seine Frau gerade mit Zwillingen schwanger war.

Sie habe gedacht, es sei „eine romantische Beziehung“, sagte Sanchez Lopez. Doch Guzman habe sie in den Drogenhandel eingespannt. Er habe sie ins „Goldene Dreieck“ zwischen den mexikanischen Bundesstaaten Durango, Sinaloa und Chihuahua entsandt, um dort Marihuana einzukaufen. Sie habe Flugzeuge mit bis zu 400 Kilo der Droge beladen lassen. Für diese Arbeit sei sie nie bezahlt worden, sagte die Zeugin.