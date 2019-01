Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit klaren Zuwächsen

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Donnerstag im späten europäischen Handel fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 55,26 Dollar und damit um 1,90 Prozent deutlich mehr als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 62,34 Dollar gehandelt.

Die Preisaufschläge seit Wochenstart wurden damit ausgeweitet. Am Markt wurden auf neue Daten der US-Energiebehörde EIA verwiesen. Demnach sind die Öllieferungen Saudi-Arabiens in die USA zuletzt deutlich gefallen. Dies wurde als weiterer Hinweis interpretiert, dass die von der OPEC und anderen großen Produzenten wie Russland beschlossenen Förderkürzungen umgesetzt werden. Damit könnte das Ölüberangebot zurückgehen und die Ölpreise unterstützen.

Am Donnerstag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.323,73 Dollar und damit höher gegenüber dem Schlusskurs von Mittwoch von 1.319,32 Dollar.

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 62,34 61,65 +1,12 WTI 55,26 54,23 +1,90 OPEC-Daily 60,93 59,71 +2,04 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.323,73 1.319,32 +0,33 Silber 16,16 16,05 +0,69 Platin 823,06 817,81 +0,64 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 127,60 125,30 +1,84 Kakao 2.163,00 2.176,00 -0,60 Zucker 342,40 339,30 +0,91 Mais 178,50 178,50 +0,00 Sojabohnen 923,12 921,00 +0,23 Weizen 206,50 206,75 -0,12 ~