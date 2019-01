Angriff auf Brüssels Jüdisches Museums: Angeklagter beteuert Unschuld

Brüssel (APA/AFP) - Im Prozess zu dem tödlichen Angriff auf das Jüdische Museum in Brüssel hat der mutmaßliche Angreifer Mehdi Nemmouche sein Schweigen gebrochen und seine Unschuld beteuert. „Ich bin nicht der Mörder“, sagte der Franzose am Donnerstag vor dem Brüsseler Schwurgericht.

Er las einen vorbereiteten Text vor, in dem er sich zudem von einem mutmaßlichen Versuch der Einschüchterung eines Anwalts der Anklage distanzierte.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die gesamten Unterlagen zu dem Fall aus dem Büro eines Anwalts der Nebenklage entwendet worden waren. Auf dem Schreibtisch des Anwalts wurden die Attrappe eines Sturmgewehrs und ein Baseballschläger gefunden. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Diebstahls und Bedrohung auf.

Nemmouche bezeichnete den Vorfall als „Katastrophe“. Er habe nichts mit dem Diebstahl zu tun und verurteile „jeglichen Akt der Einschüchterung“. „Wenn manche denken, ich hätte dieses Pseudo-Attentat verübt und sie könnten mir einen Dienst erweisen (...), indem sie jemanden bedrohen, irren sie sich gewaltig“, fügte er hinzu.

Dem 33-Jährigen wird vorgeworfen, am 24. Mai 2014 in der Eingangshalle des Museums im Zentrum der belgischen Hauptstadt vier Menschen getötet zu haben: Ein israelisches Ehepaar, eine französische Freiwillige und einen belgischen Museumsangestellten.

Sechs Tage darauf wurde Nemmouche in Marseille im Besitz der Tatwaffen - eines Revolvers und eines Sturmgewehrs - festgenommen. Seit dem 10. Jänner muss er sich in Belgien vor Gericht verantworten. Seine Verteidiger stellten die These einer Verwicklung des israelischen Geheimdienstes auf. Die Ermittler sehen dafür jedoch keinerlei Belege.

Nemmouche steht auch in Frankreich unter Anklage. Er soll vor der Attacke in Brüssel an der Seite islamistischer Extremisten in Syrien gekämpft haben. Ende 2017 wurde er im Fall der Geiselnahme von vier französischen Journalisten in Syrien angeklagt. Drei der Journalisten gaben an, Nemmouche als Gefängniswächter und Folterer der Jihadistenmiliz Islamischer Staat identifiziert zu haben.