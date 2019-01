US-Kardinal Dolan empört über Kirchenkritik von Gouverneur Cuomo

Washington (APA) - Der New Yorker Kardinal Timothy Dolan wehrt sich laut Kathpress gegen eine nach seinen Worten „beißende Kritik an der katholischen Kirche“ durch den demokratischen Gouverneur Andrew Cuomo. Der Katholik hatte die Kirche wegen ihres Umgangs mit Missbrauchsfällen in den eigenen Reihen scharf angegriffen.

In einem Interview hielt Dolan dem Politiker laut US-Medienberichten (Mittwoch Ortszeit) entgegen, er habe die Kirche schlicht „karikiert“. Cuomo zitiere falsch und reiße Dinge aus dem Zusammenhang, um „seine Ablehnung der kirchlichen Lehre zur Schau zu stellen“.

Cuomo hatte den katholischen Bischöfen zu Wochenbeginn bei mehreren Gelegenheiten vorgeworfen, nicht früh genug für einen ausreichenden Schutz Minderjähriger gesorgt zu haben. Sie hätten sich in der Vergangenheit vor allem darum gekümmert, die Kirche vor einem Ansehensverlust zu bewahren. Um Gerechtigkeit für die Opfer des Missbrauchsskandals sei es erst in zweiter Linie gegangen.

Die Aussagen Cuomos seien „sehr verletzend, sehr enttäuschend und vor allem unwahr“, so Dolan. Hintergrund der Kontroverse zwischen dem Kardinal und dem Gouverneur New Yorks ist ein neues Gesetz, das eine weitreichende Liberalisierung der Abtreibungsregeln in dem US-Bundesstaat vorsieht. Cuomo zählt zu den Unterstützern dieses neuen Gesetzes.