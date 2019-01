Prager Börse schließt fester

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Donnerstag fester geschlossen. Der PX gewann 0,83 Prozent auf 1.043,55 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,78 (Vortag: 0,49) Mrd. tschechischen Kronen.

Während viele der europäischen Leitbörsen schwächelten, legte der tschechische Aktienmarkt deutlich zu und verzeichnete den bereits vierten Handelstag in Folge Kursgewinne. An der Spitze des PX notierten die Aktien des Spirituosenherstellers Stock (plus 4,14 Prozent) vor den Papieren des Softwarekonzerns Avast (plus 1,79 Prozent). Unter den Index-Schwergewichten verzeichneten die Titel des Stromkonzerns CEZ (plus 1,16 Prozent) wie auch die Finanzwerte Moneta Money Bank (plus 1,06 Prozent) und Komercni Banka (plus 0,83 Prozent) klare Zugewinne.

Die beiden in Prag zweitnotierten österreichischen Aktien Vienna Insurance (minus 0,09 Prozent) und Erste Group (minus 0,35 Prozent) beendeten den Handelstag dagegen im roten Bereich. Die größten Verlierer waren jedoch die Papiere von Kofola mit einem Kursabschlag von 0,68 Prozent vor den Titeln von PFNonwovens mit einem Minus von 0,48 Prozent.

