In Venezuela festgenommene französische Journalisten frei

Caracas/Paris (APA/Reuters) - Die beiden in Venezuela festgenommenen französischen Journalisten sind wieder auf freiem Fuß. Die Mitarbeiter seien freigelassen worden und würden in Kürze nach Paris zurückkehren, teilte der Fernsehkanal C des Senders TF1 am Donnerstag per Twitter mit.

Die Journalisten waren am Dienstagabend in der Hauptstadt Caracas in Gewahrsam genommen worden. Sie hätten über die politischen Spannungen in dem südamerikanischen Land berichtet, hatte ein französischer Diplomat erklärt.