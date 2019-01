Budapester Börse schließt kaum verändert

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Donnerstag kaum verändert geschlossen. Der ungarische Leitindex BUX fiel um geringfügige 0,02 Prozent auf 40.855,56 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 18,1 (zuletzt: 11,7) Mrd. Forint.

Im gesamten Tagesverlauf bewegte sich der BUX in engen Bahnen um den Vortagesschluss. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich ebenfalls verhalten. Bei den Einzelwerten in Budapest schossen die Aktien des Immobilienkonzerns Appenin um knapp siebeneinhalb Prozent nach oben. Das Unternehmen hat ein Resort am Plattensee für über 14 Mio. Euro übernommen.

Unter den BUX-Schwergewichten zeigten sich die Titel des Pharmaunternehmens Gedeon Richter mit einem Plus von 1,64 Prozent stark nachgefragt. Leicht nach oben ging es für die Papiere des Öl- und Gaskonzerns MOL, sie legten 0,30 Prozent zu. Klare Abschläge setzte es dagegen für MTelekom (minus 1,48 Prozent) und OTP Bank (minus 0,87 Prozent).

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

aktuell zuletzt MTelekom 466 473 MOL 3.302 3.292 OTP Bank 11.370 11.470 Gedeon Richter 5.880 5.785 ~

