Warschauer Börse schließt im Plus

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat am Donnerstag im Plus geschlossen. Der WIG-30 legte 1,04 Prozent auf 2.713,11 Punkte zu. Der breiter gefasste WIG gewann 0,87 Prozent auf 60.367,42 Zähler.

Stärkster Wert im PX waren die Aktien des Mobilfunkers Play, die sich um 5,46 Prozent verbesserten. Daneben notierten einige Versorgerakteien wie Tauron (plus 3,95 Prozent), Energa (plus 3,79 Prozent) und Enea (plus 2,58 Prozent) im Spitzenfeld.

Sehr fest zeigten sich außerdem die Anteilsscheine der Santander Bank Polska mit einem Kurszuwachs von 4,12 Prozent. Die Bank hatte mitgeteilt, eine Rückstellung in der Höhe von 70 bis 90 Mio. Zloty für den geplanten Abbau von 1.400 Jobs zu bilden. Hinsichtlich der Abfertigungen wurde eine Einigung mit den Gewerkschaften erreicht. Am Vortag hatten die Santander-Titel nach Vorlage von Quartalszahlen noch um über drei Prozent nachgegeben.

Unter den wenigen Verlierern im WIG-30 gaben die Papiere des Videospieleherstellers CD Projekt am stärksten nach und beendeten den Handelstag um 2,61 Prozent tiefer. Deutlich nach unten ging es außerdem für die Anteilsscheine des IT-Konzerns Asseco mit einem Minus von 0,83 Prozent.

~ ISIN PL9999999987 ~ APA491 2019-01-31/17:37