Französische TV-Reporter in Venezuela freigelassen

Caracas/Paris (APA/AFP) - Zwei in Venezuela festgenommene Fernsehjournalisten sind wieder auf freiem Fuß. Sie wurden von den Behörden freigelassen und sollen das Land in Kürze verlassen, wie der französische Botschafter in Venezuela, Romain Nadal, am Donnerstag auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

Die beiden Reporter seien „erleichtert und ein bisschen müde“, schrieb Nadal. Er veröffentlichte ein Foto, das ihn mit den beiden Journalisten zeigt.

Die Reporter Pierre Caillé und Baptiste des Monstiers arbeiten für den Sender C (Télé Monté-Carlo), der zu der privaten Sendergruppe TF1 gehört. Sie hatten am Dienstag den Präsidentenpalast von Staatschef Nicolás Maduro in Caracas gefilmt, als sie festgenommen wurden. Frankreich hatte daraufhin ihre unverzügliche Freilassung verlangt.

Auch Einheimischen und Touristen ist es verboten, Aufnahmen vom Präsidentenpalast Miraflores in Caracas zu machen.