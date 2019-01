Audi baut nach Streikende ab Montag wieder Autos in Ingolstadt

München/Ingolstadt (APA/Reuters) - Nach dem Streikende im ungarischen Motorenwerk Györ fährt Audi kommende Woche die Pkw-Produktion in Deutschland wieder hoch. Ab Montag laufe die Fertigung in den Werken Ingolstadt und Neckarsulm wieder, sagte ein Sprecher am Donnerstag.

Seit Beginn der Woche stehen in Ingolstadt die Bänder still, weil die Motoren aus Ungarn fehlen. Im Werk Neckarsulm ist am Freitag Zwangspause. Nach knapp einer Woche Streik in Györ hatte sich die Gewerkschaft am Mittwoch mit Audi auf eine Gehaltserhöhung um 18 Prozent geeinigt.

~ ISIN DE0006757008 WEB http://www.audi.de ~ APA495 2019-01-31/17:43