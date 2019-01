INSTEX - Europäer fordern von Iran Einhaltung des Atomabkommens

Bukarest (APA) - Nach Gründung einer Zweckgesellschaft (INSTEX) zur Abwicklung des Iran-Handels unter Umgehung von US-Sanktionen haben die Europäer Teheran aufgefordert, sich weiter an das Atomabkommen zu halten. „Wir erwarten vom Iran, dass er seinen Teil der Verpflichtungen erfüllt und in diesem Abkommen bleibt“, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas am Donnerstag in Bukarest.

Die EU werde mit dem Iran im Gespräch bleiben, um über schwierige Themen wie die Rolle des Iran im Syrien Konflikt oder über das Raketenprogramm Teherans zu sprechen, sagte Maas. Die Erhaltung des Atomabkommens sei nicht nur ein Beitrag zur Sicherheit Europas , sondern auch eine Möglichkeit, um über schwierige Themen weiter zu reden. Ähnlich äußerten sich auch die Außenminister Frankreichs und Großbritanniens, Jean-Yves Le Drian und Jeremy Hunt, am Rande eines Außenministertreffens in der rumänischen Hauptstadt.