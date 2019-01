Börse London schließt etwas fester

London (APA) - Die Börse in London hat am Donnerstag etwas fester geschlossen. Vor allem die Berichtssaison lieferte freundliche Impulse. Der FTSE-100 Index schloss bei 6.968,85 Punkten und einem Plus von 27,22 Einheiten oder 0,39 Prozent. Auf Monatssicht legte der Leitindex damit 3,58 Prozent zu. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 34 Gewinner und 67 Verlierer gegenüber. Kein Titel blieb unverändert.

Trotz des Brexit-Dilemmas schaffte es der britische Aktienmarkt ins Plus. Dabei ist Großbritannien nach Ansicht der renommierten britischen Denkfabrik Institute for Government schlecht vorbereitet für einen Brexit ohne Abkommen. Die Regierung habe nicht genug Zeit gehabt, um die notwendige Gesetzgebung zu verabschieden, neue Behördenabläufe und Computersysteme einzuführen sowie Mitarbeiter einzustellen. Das geht aus einer Analyse hervor, die am Donnerstag in London veröffentlicht wurde.

Großbritannien will am 29. März aus der Europäischen Union ausscheiden. Doch noch immer ist das Austrittsabkommen nicht unter Dach und Fach. Ein Brexit ohne Abkommen scheint deswegen immer wahrscheinlicher.

Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien von Shell um 3,95 Prozent. Der Mineralöl- und Erdgas-Konzern gab zur Präsentation der Schlussquartalszahlen eine Dividende von 0,47 Dollar bekannt. Die Zahlen für das vierte Quartal fielen besser als erwartet aus. Branchenkollege BP zogen ebenfalls um 1,7 Prozent höher.

Auch Diageo (plus 4,67 Prozent) und BT Group (minus 0,68 Prozent) rückten mit Datenvorlagen in den Fokus. Der britische Spirituosenkonzern Diageo befindet sich trotz der Wirren um den bevorstehenden Brexit im Aufwind und steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr um sechs Prozent. Der Nettogewinn ging hingegen um 4 Prozent auf 1,98 Mrd. Pfund zurück, da Diageo nach einer Steuergutschrift ein Jahr zuvor nun wieder vom Finanzamt zur Kasse gebeten wurde.

Der britische Telekommunikationskonzern verbuchte im dritten Quartal einen Gewinnrückgang. Für das laufende Geschäftsjahr soll das operative Ergebnis wohl am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 7,3 bis 7,4 (Vorjahr: 7,5) Milliarden Pfund liegen.

