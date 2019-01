Diagonale 2 - Intendanten: „Archetypischer“ Eröffnungsfilm

Graz/Wien (APA) - Marie Kreutzer und Schauspielerin Valerie Pachner waren bei der Preview der Diagonale 2019 in Graz zu Gast. Kreutzer schilderte, dass sie das Drehbuch für „Der Boden unter den Füßen“ bereits nach ihrem Film „Die Vaterlosen“ 2011 zu schreiben begonnen hatte, aber immer wieder wegen anderer Filme unterbrochen hatte: „Die Zeit war nicht reif dafür.“

Pachner, die im Film die ehrgeizige Unternehmensberaterin Lola spielt, habe sich über mehrere Schienen auf ihre Rolle eingestellt: Zum einen habe ihr das gute Drehbuch von Kreutzer sowie eine Background-Geschichte zur Familie der Figur geholfen. „Zum anderen war ich bei einem Thailand-Urlaub in einem Backpacker-Hotel, wo ich auf mehrere ausgestiegene Unternehmensberater getroffen bin. Sie haben mir Einblick in die Welt gegeben.“

Das Intendantenduo Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber schwärmten vom „archetypischen“ Eröffnungsfilm: „Kino - genau das ist ‚Der Boden unter den Füßen‘. Die kompromisslose Hingabe zu Kino und zu einem Erzählen, das sich inhaltlich nicht selbst genügt, sondern das sich formal und ästhetisch in jedes Filmbild einschreibt. Um den Blick des Publikums zu schärfen. Um die innerfilmische Realität der Protagonistinnen zu verschärfen. Marie Kreutzer traut sich viel und mutet dem Publikum einiges zu - das ist erfrischend, wohltuend und ein wagemutiger Schritt aus der Komfortzone.“

Im Gespräch mit der APA skizzierten die beiden gebürtigen Oberösterreicher ihre Vorhaben für ihre kürzlich verlängerte Intendanz des Filmfestivals: „Wir haben mit einigen Neuerungen wie der Reihe ‚In Referenz‘ oder ‚Zur Person‘ strukturelle Änderungen gemacht und es braucht immer eine gewisse Zeit, um diese Reihen zu etablieren und kritisch zu hinterfragen. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Wir waren im letzten Jahr an einem Punkt, wo wir gesehen haben, vieles funktioniert eingespielt und wir können damit weiterarbeiten. Aber was wir ganz sicher weiter machen werden, sind Kooperationen in Graz. Wir haben im letztem Jahr eng mit dem Künstlerhaus Graz zusammengearbeitet, wir arbeiten jedes Jahr mit dem Kunsthaus zusammen. Heuer kooperieren wir zum ersten Mal mit dem Schauspielhaus. Wir halten es für sehr wichtig, aus der Stadt heraus zu entwickeln und auch für die Grazer und die Steirer und da gibt es noch einige Partner, mit denen wir noch gerne zusammenarbeiten würden“, sagte Peter Schernhuber.

Sebastian Höglinger ergänzte: „Uns ist es wichtig, das Format Festival ständig zu hinterfragen. Wir beschließen mit dieser Ausgabe unseren ersten Zyklus, unsere ersten vier Jahre, und wollen in den kommenden zwei Jahren noch intensiver hineingehen.“ Zu ihrer selbst gesetzten Frist - der Vertrag läuft nun bis 2021 - erklärten sie: „Wir sind beide in einem Alter (Höglinger geb. 1983, Schernhuber geb. 1987, Anm.) und an einem Punkt im Leben, wo wir wissen, dass nach dem Festival auch noch etwas anderes kommt und es ist auch gerade bei der Diagonale gut, keine Endlos-Intendanz anzustreben, weil die Diagonale ein Festival ist, das in Bewegung und vital bleiben muss. Das schließt nicht aus, dass wir danach noch ein wenig bleiben, aber diese zwei Jahre waren für uns ein überschaubarer Zeitrahmen. Für diesen können wir jedenfalls Ideen und Power liefern.“

(S E R V I C E - Diagonale 2019. Von 19. bis 24. März in Graz. http://diagonale.at)