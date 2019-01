Masern - OÖ-Gesundheitslandesrätin Haberlander für Impfpflicht

Linz/Wien/Graz (APA) - Nach dem Masernausbruch in Graz hat sich Oberösterreichs Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) für eine Impfpflicht ausgesprochen. Gegenüber den „Oberösterreichischen Nachrichten“ (Onlineausgabe) und dem ORF OÖ sagte sie: „Ich bin für eine Impfpflicht bei Masern.“ Man habe hier „großen Nachholbedarf“.

„Wir sollten eine Impfpflicht zumindest überdenken und eine bundesweite Regelung finden“, regte Haberlander an. Die Impfpflicht würde vor allem „Herden-Immunität“ bringen. Damit wäre die Immunität gegen das Masernvirus in der Gesamtbevölkerung so weit verbreitet, dass auch nicht-immune Menschen geschützt sind, weil sich der Erreger nicht mehr ausbreiten kann.

Einem Anreizsystem konnte die Gesundheitslandesrätin wenig abgewinnen, denn dieses gebe es schon. „Für eine freiwillige Impfung im Rahmen des Mutter-Kind-Passes bekommt man drei Mal 125 Euro, dennoch erreichen wir keine zufriedenstellende Durchimpfungsrate“, sagte Haberlander. Sie liegt demnach in Oberösterreich bei 80 Prozent, 95 Prozent sollten es laut WHO sein. Haberlander sprach sich aber gegen Sanktionen aus, weil man mit Maßnahmen wie der Streichung der Familienbeihilfe und der Schulfahrt-Beihilfe letztlich die Kinder treffen würde.