Frankfurt am Main/Wien (APA) - Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Donnerstag mehrheitlich schwächer geschlossen. Die Aktien von Petro Welt und Sanochemia gaben jeweils um rund dreieinhalb Prozent nach. Leicht nach oben ging es dagegen für die Titel von S&T.

~ Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 5,08 -0,18 -3,42 5,26 1.546 Fabasoft 13,25 0,00 0,00 13,25 399 S&T 19,91 0,04 0,20 19,87 180.298 Sanochemia 1,34 -0,05 -3,60 1,39 14.008 ~

~ ISIN DE0008469008 ~ APA552 2019-01-31/20:07