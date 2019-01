Fußball: Brasilianer Emerson junior ab Sommer beim FC Barcelona

Barcelona (APA) - Der FC Barcelona hat am Donnerstag die bevorstehende Verpflichtung des Brasilianers Emerson junior vermeldet. Der Rechtsverteidiger erhielt einen Fünfjahresvertrag, der mit 1. Juli dieses Jahres beginnt. Für den 20-Jährigen bezahlt der spanische Fußball-Meister nach eigenen Angaben zwölf Millionen Euro an Atletico Mineiro. Für den Rest dieser Saison wird Emerson junior an Betis Sevilla verliehen.