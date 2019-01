US-Vizepräsident Pence trifft sich in Florida mit Exil-Venezolanern

Miami (APA/dpa) - US-Vizepräsident Mike Pence wird sich am Freitag in Miami (US-Bundessstaat Florida) mit Exil-Venezolanern treffen. Pence will dabei über die Situation in deren Heimatland sprechen.

Unter den Gesprächspartnern von Pence und seiner Frau Karen seien ehemalige politische Gefangene und Volksvertreter, die wegen politischer Verfolgung zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen worden waren, teilte das Büro von Pence am Donnerstag mit. Geplant ist auch eine kurze Rede von Pence.

Die USA erkennen den venezolanischen Gegenpräsidenten Juan Guaidó als rechtmäßigen Führer Venezuelas an und halten die Regierung von Präsident Nicolas Maduro nicht für legitim. Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch erklärt, der „Kampf für die Freiheit“ Venezuelas habe begonnen. Die USA verhängten gegen Sanktionen gegen den Ölsektor Venezuelas, der als lebenswichtig für die Volkswirtschaft des Landes angesehen wird.