Snowboard: WM-Quali 1 -Douschan, Pachner, A. Hämmerle im Cross-Finale

Solitude (Utah) (APA) - Drei Österreicher haben am Donnerstag in Solitude den Aufstieg ins WM-Finale der Snowboardcrosser geschafft. Hanno Douschan wurde unmittelbar vor Lukas Pachner in der Qualifikation Zehnter, auch Alessandro Hämmerle zog als 23. noch in die Medaillenentscheidung am Freitag ein. Sein Bruder Luca Hämmerle blieb hingegen als 36. auf der Strecke.