Urteil im Grazer Pyramidenspiel-Prozess für Freitag erwartet

Graz (APA) - Nach genau vier Monaten Verhandlungsdauer wurde für heute, Freitag, Nachmittag ein Urteil im Grazer Prozess um einen groß angelegten „Schenkkreis“ erwartet. Die fünf Angeklagten, die von den ursprünglich 16 Beschuldigten noch übrig blieben, müssen sich in erster Linie wegen Pyramidenspiels und Betrugs verantworten.

Von den 16 Angeklagten kamen zehn mit einer Diversion davon, ein Mann wurde freigesprochen. Bei den restlichen fünf geht es darum, ob sie federführend am Betreiben des Pyramidenspiels in der Weststeiermark beteiligt waren. Weil den Teilnehmern angeblich versprochen wurde, sie könnten jederzeit aussteigen und würden ihr Geld zurückbekommen, klagte die Staatsanwaltschaft auch Betrug an.