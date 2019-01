Iran feiert 40. Jahrestag der Rückkehr von Ayatollah Khomeini

Teheran (APA/AFP) - Der Iran feiert am Freitag den 40. Jahrestag der Rückkehr von Ayatollah Khomeini aus dem Exil. Der Anführer der Opposition gegen Schah Mohammad Reza Pahlavi war am 1. Februar 1979 an Bord einer Air-France-Maschine im Triumph aus Paris nach Teheran zurückgekehrt, wo er von Millionen begeisterten Anhängern empfangen wurde. Der Schah hatte zwei Wochen zuvor unter dem Druck der Proteste das Land verlassen.

Die Revolution hatte im Jänner 1978 mit Protesten gegen einen Artikel zu Khomeini begonnen, der von seinen Anhängern als Beleidigung empfunden wurde. Obwohl der Schah mit großer Härte gegen die Demonstranten vorging, schlossen sich im Laufe des Jahres immer mehr Gruppen den Protesten an. Zehn Tage nach der Rückkehr Khomeinis siegte die Revolution, als die Streitkräfte nach blutigen Kämpfen mit der Opposition ihre Neutralität erklärten.