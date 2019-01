Ski: Salcher holte bei Para-Ski-WM Super-G-Bronze und verletzte sich

Sella Nevea (APA) - Markus Salcher hat seine Medaillensammlung am Donnerstag weiter vergrößert. Einen Tag nach Silber in der Abfahrt holte der halbseitig gelähmte Kärntner bei der Para-Alpinski-WM in Sella Nevea Bronze im Super-G. Für Salcher gab es aber trotz seiner insgesamt neunten WM-Medaille auch schlechte Nachrichten, zog er sich doch bei einem Sturz kurz vor dem Ziel eine Knieverletzung zu.

„Leider habe ich mich unbestimmten Grades am Knie verletzt. Es tut ziemlich weh“, sagte der 27-jährige Salcher. Eine MR-Untersuchung am Freitag in Klagenfurt soll Klarheit bringen. Salcher hatte am Ende in der Stehend-Klasse 1,83 Sekunden Rückstand auf den Schweizer Theo Gmur, der auch schon die Abfahrt gewonnen hatte.