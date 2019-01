Basketball: Kapfenberg nach Sieg über Gmunden neuer Spitzenreiter

Wien (APA) - Die Kapfenberg Bulls haben am Donnerstag die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga übernommen. Der Titelverteidiger gewann den Schlager der 21. Runde vor eigenem Publikum gegen den bisherigen Spitzenreiter Swans Gmunden mit 79:66 (40:29) und liegt damit aufgrund der Bilanz in den direkten Duellen vor den Oberösterreichern und den Oberwart Gunners, die beide punktegleich mit Kapfenberg sind.

Die Burgenländer verpassten den Sprung auf Platz eins aufgrund einer überraschenden 84:89-(75:75,41:34)-Overtime-Niederlage gegen den Sechsten BC Vienna und mussten sich damit nach zuletzt sechs Siegen in der eigenen Halle wieder geschlagen geben. Im Gegensatz dazu agierten die Kapfenberger gegen Gmunden bei ihrem neunten Heimsieg in Folge äußerst souverän.

Das Niederösterreich-Derby endete mit einem 88:87 (40:47) von Traiskirchen gegen Klosterneuburg, UBSC Graz setzte sich gegen die Vienna Timberwolves mit 96:90 (49:40) durch.