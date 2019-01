New York (APA) - Die US-Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Im Mittelpunkt standen an der Wall Street Unternehmensergebnisse. Unter anderem öffneten DowDuPont, Microsoft und Visa ihre Bücher.

Der Dow Jones fiel um knappe 0,06 Prozent auf 24.999,67 Einheiten. Der S&P-500 legte um 0,86 Prozent auf 2.704,10 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 1,37 Prozent auf 7.281,74 Zähler.

Belastet wurde der Dow vor allem vom Kursrutsch der DowDuPont-Aktien, die um 9,2 Prozent nachgaben. Der Chemieriese hat Anleger wenige Monate vor seiner Aufspaltung mit düsteren Geschäftsaussichten verschreckt. Für das laufende Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Analysten hatten dem Konzern bisher deutlich mehr zugetraut und für das erste Jahresviertel einen Umsatzanstieg von fünf Prozent prognostiziert.

Auch die Titel von Visa gaben deutlich nach und büßten knapp zwei Prozent ein, obwohl das Kreditkartenunternehmen für das abgelaufene Quartal einen Gewinnanstieg von 18 Prozent auf 3,0 Mrd. Dollar gemeldet hatte.

Negativ fiel die Kursreaktion auch auf die Ergebnisse von Microsoft aus, die Aktie verlor 1,8 Prozent. Zwar boomt das lukrative Cloud-Geschäft weiter, doch beim Flaggschiff - der Azure-Plattform für Unternehmen - schwächte sich das Wachstum erheblich ab. Auch bei den konzernweiten Erlösen konnte Microsoft die hohen Ansprüche der Wall Street nicht erfüllen.

Im S&P-500 sprangen die Titel von General Electric (GE) dagegen um über 11,5 Prozent nach oben. Der kriselnde Industriekonzern hat es in die schwarzen Zahlen zurückgeschafft. Im vierten Quartal wurde ein Überschuss von 574 Mio. Dollar erzielt. Im Vorjahreszeitraum hatte der angeschlagene Großkonzern noch einen Verlust von rund elf Mrd. Dollar geschrieben.

Deutlich nach oben ging es auch für die Facebook-Aktien mit einem Plus von knapp elf Prozent. Das Unternehmen hat trotz hoher Investitionen im Kampf gegen Falschnachrichten sowie gestiegener Ausgaben für den Schutz der Privatsphäre seinen Gewinn im vierten Quartal erhöht. Das Nettoergebnis legte wegen sprudelnder Werbeausgaben der Unternehmen um 61 Prozent auf 6,88 Mrd. Dollar

Die Anteilsscheine von Mastercard stiegen um fast 3,5 Prozent. Im vierten Quartal kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um gut 15 Prozent auf 3,8 Mrd. Dollar. Der bereinigte Gewinn wuchs um rund ein Drittel auf 1,6 Mrd. Dollar.

Etwas schwächer zeigten sich die Tesla-Papiere (minus 0,6 Prozent). Der Elektroautobauer hat ein weiteres Quartal mit schwarzen Zahlen abgeschlossen, aber weniger verdient als erwartet. Zudem hatte Firmenchef Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt, dass Finanzvorstand Deepak Ahuja das Unternehmen verlassen wird.

~ ISIN US78378X1072 US6311011026 US2605661048 ~ APA597 2019-01-31/22:23