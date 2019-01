USA berichten von „substanziellen Fortschritten“ bei China-Gesprächen

Washington/Peking (APA/Reuters) - Die US-Regierung hat am Donnerstag eine positive Bilanz der jüngsten Handelsgespräche mit China gezogen. Man habe in zwei Tagen substanzielle Fortschritte erzielt, erklärte der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer in Washington. Allerdings gebe es noch viel zu tun. Der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He sprach von guten Entscheidungen, die getroffen worden seien.

US-Präsident Donald Trump kündigte eine baldige Reise von Lighthizer nach China an. Eine Verlängerung der Frist für eine Einigung über den 1. März hinaus werde vermutlich nicht notwendig sein, sagte er. Trump sprach erneut von einem zukünftigen Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping. Dabei werde man sich in allen Punkten einig werden.

Trump hatte zuvor erklärt, eine abschließende Einigung in dem seit Monaten anhaltenden Handelsstreit werde erst bei einem direkten Treffen zwischen ihm und Xi erzielt werden können. Der US-Präsident hat eine weitere Erhöhung der Importabgaben auf viele chinesische Waren angekündigt, sollte bis zum 2. März keine Einigung stehen.