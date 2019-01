Fußball: Lazio nach Sieg bei Inter im italienischen Cup-Semifinale

Mailand (APA) - Lazio Rom hat sich am Donnerstag als letzte Mannschaft für das Semifinale des italienischen Fußball-Cups qualifiziert. Der Hauptstadt-Club setzte sich auswärts gegen Inter Mailand im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. In der Vorschlussrunde kommt es in Hin-und Rückspielen zu den Duellen Lazio - AC Milan und Fiorentina - Atalanta.

Nach einer torlosen regulären Spielzeit brachte Ciro Immobile die Gäste in der 105. Minute in Führung. Rapids Gegner im Europa-League-Sechzehntelfinale rettete sich dank eines von Mauro Icardi verwandelten Penaltys in der 125. Minute ins Shoot-Out, wo allerdings Inters belgischer Legionär Radja Nainggolan den entscheidenden Elfer vergab.