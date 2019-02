Venezuela - USA rufen Europäer zu Anerkennung Guaidós auf

Washington/Caracas (APA/AFP) - Die USA haben an die EU-Staaten appelliert, den selbst ernannten venezolanischen Übergangspräsidenten Juan Guaidó anzuerkennen.

„Wir ermutigen sicherlich alle Regierungen in Europa, das Volk von Venezuela und die Übergangsregierung in Venezuela zu unterstützen, indem sie Guaidó als Übergangspräsidenten anerkennen“, sagte die für Lateinamerika zuständige US-Diplomatin Kimberly Breier am Donnerstag. Inzwischen hätten schon mehr als 20 Staaten den oppositionellen Parlamentspräsidenten als Übergangspräsidenten anerkannt.

Die Europäische Union ist sich in der Frage uneins. Das Europaparlament erkannte Guaidó am Donnerstag ebenfalls als Interimsstaatschef an. Die in Bukarest versammelten EU-Außenminister beschlossen dagegen, über eine Kontaktgruppe mit lateinamerikanischen Staaten 90 Tage nach Lösungen zu suchen.

Mehrere EU-Mitgliedstaaten haben dem linksnationalistischen Staatschef Nicolás Maduro wiederum ein Ultimatum bis Sonntag gesetzt. Sollte er bis dahin keine Neuwahlen ansetzen, wollen sie Guaidó als Interimsstaatschef anerkennen.

Im Machtkampf in Venezuela hatten die USA, Kanada und mehrere rechts regierte lateinamerikanische Staaten Guaidó unmittelbar nach seiner Selbstproklamation zum Interimsstaatschef am 23. Jänner anerkannt. Maduro wiederum wird von China, Russland, Bolivien, Kuba und Nicaragua unterstützt.